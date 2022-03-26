سؤال محرج يفجر أزمة في مؤتمر مدرب مصر عقب الفوز على السنغال

شهد المؤتمر الصحفي لمدرب مصر كارلوس كيروش أجواء متوترة عقب لقاء السنغال في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بكرة القدم.

وحققت مصر فوزا صعبا بفضل هدف مبكر من نيران صديقة على استاد القاهرة.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا لمدرب الفراعنة حول سوء أداء منتخب مصر في لقاء الذهاب، بجانب عدم الاعتماد على أوراق هجومية مثل أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة.

ورد كيروش مستنكرا: "هل أنت متأكد من أنك شاهدت المباراة؟ لن أجيب عن هذا السؤال".

وتحول المؤتمر الصحفي لحالة من الصخب، بعد انفعال الصحفي وبعض زملائه.

وأضاف كيروش: "لا أرى سببا لحزن بعض الصحفيين من فوز مصر على منتخب توج بكأس أمم إفريقيا قبل أيام". وأراد مغادرة المؤتمر قبل أن يعود لاستكماله مع محاولة تلطيف الأجواء في النهاية.

وتابع: "أنا هنا للمصارحة ولا أخشى شيئا. من الطبيعي أن ينقسم الأداء بين الدفاع والهجوم أمام منتخب كبير".

كارلوس كيروش بعد ما زهق من اسئله الصحفيين قالهم اللى فرحان اننا كسبنا يرفع ايده 😂❤ pic.twitter.com/btr225zhfX — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) March 25, 2022

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واستعرض المدرب البرتغالي المخضرم قوة سيرته الذاتية، وقال "خضت أكثر من 250 مباراة دولية بمسيرتي التدريبية وساعدت 4 منتخبات في التأهل لكأس العالم، وتصنيفي من أفضل 10 مدربين في العالم من حيث النتائج. تعلمت بعض الأشياء ومنها أن القرارات الفنية تخص المدرب وحده".

وأضاف: "بعض الأشخاص لا يحترفون الصحافة، وظيفتي هي اتخاذ القرارات والفوز بالمباريات ووظيفتكم انتقاد عملي، لسنا في محاضرة تدريبية ولا أناقش قراراتي مع الصحفيين، أنا مثل المغني ربما يعجبك ما أغنيه أو لا".

وفي الختام طلب كيروش أن يوجه سؤالا للصحفيين. وقال مازحا: "من يشعر بالرضا عن أداء مصر اليوم يرفع يده"؟ فرفع صحفيون أياديهم وصفقوا له في ختام المؤتمر الذي استغرق نحو 40 دقيقة.

ويتحضرد المنتخب المصري للسفر إلى داكار لخوض مباراة إياب في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، الثلاثاء المقبل، في العاصمة السنغالية، بعد الفوز على أسود التيرانغا بهدف دون مقابل، سجله ساليو سيسه في لقاء الذهاب.

المصدر:"وكالات"