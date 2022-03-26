 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام تركية: رصد جسم يشتبه بأنه لغم عند مدخل مضيق البوسفور

منتخب مصر يستدعي مدافع الأهلي للتعويض أمام السنغال في مواجهة الإياب

الرياضة

منتخب مصر يستدعي مدافع الأهلي للتعويض أمام السنغال في مواجهة الإياب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/soka

قرر جهاز منتخب مصر استدعاء رامي ربيعة مدافع الأهلي لمعسكر الفراعنة الجاري استعدادا لخوض مواجهة الإياب أمام السنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويأتي ذلك لتعويض غياب محمود الونش الموقوف بسبب تراكم الإنذارات ومحمد عبد المنعم المصاب بكسر في الأنف أثناء مشاركته أمام السنغال أمس الجمعة.

إقرأ المزيد
مصر تتجاوز السنغال بمساعدة النيران الصديقة وتقترب من مونديال قطر (فيديو)
مصر تتجاوز السنغال بمساعدة النيران الصديقة وتقترب من مونديال قطر (فيديو)

وكان الجهاز الفني بقيادة كيروش أعلن ضم علي جبر، مدافع بيراميدز، لمعسكر الفراعنة والبعثة التي تتجه إلى السنغال، غدا الأحد، لخوض مباراة الإياب، بعد الفوز مساء الجمعة بهدف نظيف في استاد القاهرة.

ويتحضرد المنتخب المصري للسفر إلى داكار لخوض مباراة إياب في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، الثلاثاء المقبل، في العاصمة السنغالية، بعد الفوز على أسود التيرانغا بهدف دون مقابل، سجله ساليو سيسه في لقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا