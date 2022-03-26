منتخب مصر يستدعي مدافع الأهلي للتعويض أمام السنغال في مواجهة الإياب

قرر جهاز منتخب مصر استدعاء رامي ربيعة مدافع الأهلي لمعسكر الفراعنة الجاري استعدادا لخوض مواجهة الإياب أمام السنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويأتي ذلك لتعويض غياب محمود الونش الموقوف بسبب تراكم الإنذارات ومحمد عبد المنعم المصاب بكسر في الأنف أثناء مشاركته أمام السنغال أمس الجمعة.

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وكان الجهاز الفني بقيادة كيروش أعلن ضم علي جبر، مدافع بيراميدز، لمعسكر الفراعنة والبعثة التي تتجه إلى السنغال، غدا الأحد، لخوض مباراة الإياب، بعد الفوز مساء الجمعة بهدف نظيف في استاد القاهرة.

ويتحضرد المنتخب المصري للسفر إلى داكار لخوض مباراة إياب في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، الثلاثاء المقبل، في العاصمة السنغالية، بعد الفوز على أسود التيرانغا بهدف دون مقابل، سجله ساليو سيسه في لقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"