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رئيس الكونغو يحتفي بنجم المغرب بعد تعادل منتخب بلاده أمام "أسود الأطلس" (صورة)

الرياضة

رئيس الكونغو يحتفي بنجم المغرب بعد تعادل منتخب بلاده أمام
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حرص فليكس تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على تهنئة المنتخب المغربي لكرة القدم عقب تعادله أمام منتخب بلاده، بهدف لمثله، أمس الجمعة.

وجرت المباراة على ملعب "الشهداء" في كينشاسا، ضمن ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

رئيس الكونغو يحتفي بنجم المغرب بعد تعادل منتخب بلاده أمام
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وقدم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تهانيه إلى أفراد المنتخب المغربي، بحضور كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ووحيد خاليلوزيتش، مدرب "أسود الأطلس".

واستغل تشيلومبو فرصة لقائه مع عناصر المنتخب المغربي لالتقاط صورة مع النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وسيلعب منتخب "أسود الأطلس" أمام جماهيره في مدينة الدار البيضاء في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل والتي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: hespress

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