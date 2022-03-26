عقب هجمات هددت استمرارية سباق جائزة السعودية الكبرى.. لوكلير الأسرع في فترتي التجارب الحرة

حافظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو على الوتيرة التصاعدية لفريقه فيراري منذ التجارب الشتوية ليسجل أسرع توقيت خلال فترتي التجارب الحرة الجمعة في شوارع جدة.

وجاء ذلك على وقع سلسلة هجمات على السعودية وعقب قرار استمرار جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتبنى الحوثيون في بيان الجمعة سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

🏁 Charles Leclerc tops the first practice session of the weekend#SaudiArabianGP#F1https://t.co/HRvbVUeAPE — Formula 1 (@F1) March 25, 2022

واستهدف أحد هذه الهجمات مصفاة تابعة لأرامكو في منطقة ينبع على البحر الأحمر، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من جدة بالقرب من حلبة السباق.

وحضر السائقون ورؤساء الفرق اجتماعا في الحلبة مع منظمي السباق وإدارة الفورمولا واحد قبل فترة وجيزة من انطلاق الفترة الثانية للتجارب التي تأجلت لمدة 15 دقيقة حيث أصر ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفئة الأولى على استمرار السباق "كما كان مقررا".

وبالعودة إلى التجارب، أحكم لوكلير البالغ 24 عاما قبضته على الفترتين فسجل في الأولى 1:30.772 دقيقة ليعود ويحسن توقيته في الثانية 1:30.074 د. متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المرتين كلتيهما، فيما حل زميله في فيراري الإسباني كارلوس ساينس ثالثا.

وتقام الفترة الثالثة والأخيرة للتجارب الحرة السبت، قبل التجارب التأهيلية.

المصدر:أ ف ب"