تصفيات مونديال قطر.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة نيجيريا وغانا

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب الغاني وضيفه النيجيري التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ورغم الفرص العديدة السانحة للتسجيل التي أتيحت للفريقين لم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك لتنتهي المباراة كما بدأت من دون أهداف.

وتقام مباراة الإياب في نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المونديال القطري.

⏱️ نهاية المباراة!



🇬🇭 غانا 0-0 نيجيريا 🇳🇬



التعادل سلبي يحسم الأمور بين النجوم السمراء والنسور في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022 🏆#WCQ | #WorldCuppic.twitter.com/Xo6cIMEbFy — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

المصدر: RT