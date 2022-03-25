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تصفيات مونديال قطر.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة نيجيريا وغانا

الرياضة

تصفيات مونديال قطر.. لا غالب ولا مغلوب في مواجهة نيجيريا وغانا
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خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب الغاني وضيفه النيجيري التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ورغم الفرص العديدة السانحة للتسجيل التي أتيحت للفريقين لم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك لتنتهي المباراة كما بدأت من دون أهداف.

وتقام مباراة الإياب في نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المونديال القطري.

المصدر: RT 

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