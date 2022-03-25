النيران الصديقة تقرب تونس من كأس العالم "قطر 2022" (فيديو)

حقق المنتخب التونسي فوزا ثمينا على مضيفه المالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب مالي موسى سيسيكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

خطا فادح من دفاع المنتخب المالي

يهدي المنتخب التونسي🇹🇳 الهدف الاول

🇹🇳❤🇹🇳 pic.twitter.com/MO0fds1t3M — 🆁🅰🅰🅾🅵❤🇦🇹🏹 (@raaof90) March 25, 2022

وزاد سيسيكو أوجاع منتخب بلاده بعد أن تعرض للطرد في الدقيقة الـ40 لعرقلته سيف الدين الجزيري المنفرد بالمرمى، ليكمل منتخب مالي المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز خارج الديار وضع المنتخب التونسي قدما في مونديال قطر بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستقام في تونس الثلاثاء المقبل.

⏱️ نهاية المباراة!



🇲🇱 مالي 0-1 تونس 🇹🇳



بهدف في الشوط الأول، نسور قرطاج تتفوق على مالي في ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم. 🦅#WCQ | #WorldCuppic.twitter.com/PI1MfOMz5Z — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

المصدر: RT