الجزائر تضع قدما في مونديال قطر بالتغلب على الكاميرون في عقر دارها (فيديو)

حقق المنتخب الجزائري فوزا ثمينا على مضيفه الكاميروني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ويدين منتخب "محاربو الصحراء" بالفضل في الفوز لنجمه إسلام سليماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

الف الف الف مبروووك الحمد لله فوز محاربي الصحراء على الأسود الغير مروضة، الكاميرون في 😎 جابوما

بهدف سليماني 🇩🇿🇩🇿🇩🇿❤❤❤❤#123vivalalgérie#الجزائر_الكاميرون#FIFAWorldCuppic.twitter.com/FCF69kgBuw — Nour Dz 🇩🇿❤ (@NourDzzzzz) March 25, 2022

وبهذا الفوز خارج الديار اقترب المنتخب الجزائري من التأهل إلى مونديال قطر بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستقام في الجزائر الثلاثاء المقبل.

⏱️ نهاية المباراة!



🇨🇲 الكاميرون 0-1 الجزائر 🇩🇿



إسلام سليماني يمنح التفوق لثعالب الصحراء على حساب الأسود غير المروضة في لقاء الذهاب من الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية لكأس العالم. 🦊#WCQ | #WorldCuppic.twitter.com/j4lShUNCa0 — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

المصدر: RT