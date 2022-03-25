 
مباشر

الجزائر تضع قدما في مونديال قطر بالتغلب على الكاميرون في عقر دارها (فيديو)

الرياضة

الجزائر تضع قدما في مونديال قطر بالتغلب على الكاميرون في عقر دارها (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sogm

حقق المنتخب الجزائري فوزا ثمينا على مضيفه الكاميروني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ويدين منتخب "محاربو الصحراء" بالفضل في الفوز لنجمه إسلام سليماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز خارج الديار اقترب المنتخب الجزائري من التأهل إلى مونديال قطر بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي ستقام في الجزائر الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا