التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين المصري والسنغالي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الجمعة صوب ملعب القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر والسنغال ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه السنغالي:

- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم وأحمد فتوح.

- في خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي ومحمد النني.

- في خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيغيه ومصطفى محمد.

محمد صلاح يقود تشكيله المنتخب المصرى. يارب فرحه بجد محتاجين اليوم pic.twitter.com/G5AyqY8Et9 — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) March 25, 2022

في المقابل، اختار أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة":

وستقام مباراة الإياب بين المنتخبين في السنغال الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل منهما إلى المونديال القطري.

المصدر: RT