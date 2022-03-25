السفير السعودي لدى الدوحة: القرب وسهولة الوصول ميزتان مهمتان سيحظى بهما منتخبنا

أكد السفير السعودي لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد أن القرب وسهولة الوصول ميزتان مهمتان سيحظى بهما المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.

وجاءت تصريحات الأمير منصور بن خالد خلال مراسم رفع علم بلاده إلى جانب الدول المتأهلة إلى البطولة في الدوحة.

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وغداة التأهل الرسمي السادس لـ"الأخضر" إلى النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مستفيدا من فوز اليابان على أستراليا، رفرف العلم السعودي في كورنيش الدوحة، منضما إلى أعلام الدول المتأهلة إلى جانب قطر المضيفة.

وعلى هامش حفل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة، اعتبر السفير السعودي أن القرب الجغرافي مع قطر "يشكل دفعة إضافية للجماهير في المملكة للحضور والاستمتاع والمشاركة والمؤازرة للمنتخب، وللاستمتاع أيضا ببقية المباريات في كأس العالم".

وأضاف "سعادتنا مضاعفة لوجودنا في قطر، الجارة، والعزيزة، والجماهير السعودية عاشقة لكرة القدم وستحضر وتشارك بآلاف إن شاء الله".

ويتوقع أن تشهد الدوحة تدفقا كبيرا للجماهير السعودية عبر الحدود البرية، وسط معلومات عن تسهيلات ستقدم للقادمين برا.

ولا يحتاج مواطنو مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة للدخول إلى قطر، لكن سيتعين عليهم الاستحصال على بطاقة "هيا" الإلزامية بعد شراء تذاكر المباريات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمونديال 2022 ناصر الخاطر إن "تأهل المنتخب السعودي يمثل فرحة خاصة للمنظمين، أولا لأنها دولة عربية وخليجية وستكون مشاركة مع منتخب قطر في هذه النسخة، التي ستكون استثنائية".

وإذ تمنى الخاطر التوفيق للمنتخب السعودي في القرعة أولا ثم في البطولة، لفت إلى أن الجمهور السعودي سيكون متواجدا بشكل كبير وسيملأ المدرجات في قطر.

وواكبت أعداد من جماهير المنتخبات المتأهلة رفع الأعلام في كورنيش الدوحة، الذي تناول الخاطر رمزيته بوصفه "موقعا مميزا ومعروفا في الدوحة".

المصدر: أ ف ب