المغرب يعود بتعادل ثمين من الكونغو الديمقراطية في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

فرض المنتخب المغربي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق يوان ويسا في الدقيقة الـ12، وعادل المغرب عن طريق طارق تيسودالي في الدقيقة الـ76.

هـدف الكونغو الديمقراطية في شباك المغرب من كرة ميتة حرفيا.. pic.twitter.com/Lvy7EuMnvU — Ali Rady (@ali_ma2021) March 25, 2022

هدف المغرب🇲🇦 في الكونغو الديمقراطية

المغرب 1

الكونغو الديمقراطية 1 pic.twitter.com/vgEx9dXY69 — Ibrahim🎗🇪🇬🇲🇦 (@JUSTPHOTO11) March 25, 2022

وأضاع المغربي ريان ماي فرصة ذهبية للتسجيل بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ55.

وأنهى منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نغوندا موزينغا في الدقيقة الـ85 لنيله الإنذار الثاني.

وسيلعب منتخب "أسود الأطلس" أمام جماهيره في مدينة الدار البيضاء في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل والتي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

⏱️ نهاية المباراة!



🇨🇩 الكونغو الديمقراطية 1-1 المغرب 🇲🇦



بعد مباراة مثيرة، التعادل الإيجابي عنوان لقاء الذهاب على ملعب الشهداء. 🤝#WCQ | #WorldCuppic.twitter.com/1RBYUmRHys — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

المصدر: RT