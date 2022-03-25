بعد تأهل "الأخضر" لمونديال قطر.. رفع العلم السعودي على كورنيش الدوحة

شهد كورنيش العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة رفع علم السعودية بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه لحظة رفع علم السعودية في كورنيش الدوحة.

ونظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث احتفالية جديدة على كورنيش الدوحة رفعت خلالها أعلام المنتخبات التي تأهلت أمس الخميس إلى المونديال القطري.

وتكتسب المبادرة رمزية خاصة، في ظل قيام سفير كل دولة لدى قطر متأهلة إلى المونديال، برفع علم بلاده في المنطقة المخصصة لرفع أعلام الـ32 دولة على كورنيش الدوحة.

إقرأ المزيد

والمنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بعد قطر المضيفة، وبات أكثر منتخب عربي تأهلا إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة (أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).

المصدر: sabq.org