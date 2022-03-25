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انطلاق ماراثون القدس بمشاركة 25 ألف عداء ومجموعة من اللاجئين الأوكرانيين (فيديو)

الرياضة

انطلاق ماراثون القدس بمشاركة 25 ألف عداء ومجموعة من اللاجئين الأوكرانيين (فيديو)
Legion-Media
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أقيمت اليوم الجمعة في مدينة القدس النسخة الحادية عشرة من ماراثون القدس بمشاركة 25 ألف عداء ومجموعة من اللاجئين الأوكرانيين.

وقطعت السلطات الإسرائيلية العديد من الطرق الرئيسية في القدس لتأمين الماراثون مما قيد حركة المقدسيين يوم الجمعة.

المصدر: وكالات

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