انطلاق ماراثون القدس بمشاركة 25 ألف عداء ومجموعة من اللاجئين الأوكرانيين (فيديو)

أقيمت اليوم الجمعة في مدينة القدس النسخة الحادية عشرة من ماراثون القدس بمشاركة 25 ألف عداء ومجموعة من اللاجئين الأوكرانيين.

قناة كان العبرية: انطلاق ماراثون القدس الحادي عشر بمشاركة 25 ألف عداء ومجموعة من اللاجئين الأوكرانيين pic.twitter.com/VgMyYqxlCw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 25, 2022

وقطعت السلطات الإسرائيلية العديد من الطرق الرئيسية في القدس لتأمين الماراثون مما قيد حركة المقدسيين يوم الجمعة.

بسبب انطلاق ما يسمى "ماراثون القدس 2022" .. شرطة الاحتـ ـلال تغلق شوارع رئيسية في القدس وتعيق حركة المقدسيين في يوم الجمعة. pic.twitter.com/MXls146O6T — فلسطين بوست (@plespost) March 25, 2022

المصدر: وكالات