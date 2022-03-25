تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال الليلة في تصفيات مونديال 2022

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مثيرة أمام السنغال مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

ويحاول منتخب مصر أن يحسم تأهله لكأس العالم للمرة الرابعة تاريخيا بعدما تأهله أعوام 1934 و1990 والنسخة الماضية 2018.

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وكشفت التدريبات الختامية، ملامح التشكيل الذي سيدفع به كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أمام السنغال.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وتدخل مصر المباراة بدافع إضافي، هو الثأر للهزيمة أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي جرت في الكاميرون في فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين المنتخبين على أرض السنغال الثلاثاء المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"