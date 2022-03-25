لوائح "يويفا" تكبل ملف روسيا لاستضافة يورو 2028

ربما يتم رفض عرض روسيا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2028" بموجب اللوائح الحالية الخاصة بتقديم الملفات، إذا اعتبر أنها "أضرت بسمعة كرة القدم الأوروبية".

وقدمت روسيا "طلبا مزدوجا" لاستضافة نسختي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم عامي 2028 و2032 الأربعاء، رغم الحظر المفروض على مشاركة منتخبها وأنديتها في منافسات الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر "اليويفا" في بيانه بعد إغلاق باب تقديم طلبات الاستضافة الأربعاء، أنه بالإضافة للملف الروسي تقدمت إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا بملف مشترك لاستضافة "يورو 2028" وكذلك فعلت تركيا بملف استضافة "يورو 2028" أو "يورو 2032"، فيما تقدمت إيطاليا بطلب استضافة "يورو 2032".

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ولم يتم تعليق الاتحاد الروسي لكرة القدم من جانب "يويفا"، مما يعني أحقية تقديمه لملف تنظيم البطولة القارية.

وأعربت العديد من الشخصيات البارزة في "يويفا" لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن أملهم في رفض العرض الروسي بشكل سريع، وربما تكون هناك طريقة لرفضه من خلال لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بملفات استضافة المسابقات والنهائيات.

وأعلن يويفا الأربعاء أن لجنته التنفيذية "ما تزال على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات الاستثنائية لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي مع تطوره، واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة".

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل المقرر للجنة في 7 أبريل المقبل.

وإذا قامت اللجنة بتعليق نشاط الاتحاد الروسي لكرة القدم في ذلك التاريخ أو في أي تاريخ آخر، فإن ملف روسيا سيكون أيضا مخالفا للمادة 11 من اللوائح، التي تسمح فقط بتقديم ملفات الاستضافة بواسطة الاتحادات الأهلية التي لا يتم تعليقها أو استبعادها أو حلها.

يذكر أن روسيا استضافت آخر نسخة من كأس العالم عام 2018، وهي النسخة الأنجح في تاريخ المونديال على الإطلاق باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو.

كما استضافت مدينة سان بطرسبورغ الروسية العديد من مباريات النسخة الأخيرة من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب فيروس كورونا وأقيمت على ملاعب 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها.

ويأتي تقديم الاتحاد الروسي لكرة القدم ملف لاستضافة نسختي بطولة أوروبا عامي 2028 و2032 وسط أجواء مشحونة مع الاتحادين، الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا" بعد قراراتهما التمييزية وغير المسبوقة في الـ28 من فبراير الماضي باستبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "وكالات"