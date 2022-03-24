مدرب السنغال عشية مواجهة مصر: التاريخ يقول إن بطل إفريقيا لا يتأهل للمونديال

صرح أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي بأنه بحكم التاريخ الكروي لا يعتبر منتخب "أسود التيرانغا" المرشح الأبرز للتأهل إلى كأس العالم 2022 على حساب المنتخب المصري.

وعشية مواجهة المنتخب السنغالي مع مضيفه المصري ضمن ذهاب الدور النهائي الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، قال سيسيه في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف": "نلعب مباراتين ذهابا وإيابا ضد منتخب مصر، الفريق الذي هزمناه في نهائي كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح، المباراة تبدو صعبة للغاية".

وأضاف: "نحن أبطال إفريقيا، لكننا لسنا المرشحين لأن التاريخ يقول إن كل المنتخبات التي كانت بطلة لإفريقيا لم تتأهل لكأس العالم التالية".

وكان المنتخب السنغالي توج بلقب كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان منتخب الكاميرون آخر ضحايا لعنة بطل إفريقيا، حين توج بلقب كأس الأمم عام 2017، وفشل في العام التالي في التأهل إلى مونديال روسيا.

المصدر: وكالات