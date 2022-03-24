فرحة عارمة في مقر المنتخب السعودي بعد التأهل إلى مونديال قطر

سيطرت حالة من الفرح داخل مقر إقامة المنتخب السعودي بعد ضمان التأهل لمونديال قطر، عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكانت بعثة المنتخب السعودي المتواجدة في الإمارات وتستعد لمواجهة المنتخب الصيني، تتابع مباراة أستراليا واليابان من داخل مقر الإقامة.

وزير الرياضة يوجه بإقامة حفل بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة بعد مباراة أستراليا. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 24, 2022

🎥 لاعبو الأخضر يدخلون إلى قاعة الاجتماع الفني استعداداً لمواجهة الصين🇸🇦🇨🇳



(من: @alihadadi2) pic.twitter.com/GfZBVt6k86 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) March 24, 2022

وفور إنتهاء اللقاء، احتفل أفراد المنتخب السعودي بالتأهل رسميا إلي مونديال قطر قبل جولتين على نهاية التصفيات.

🔁 تحديث| المتأهلون إلى #كأس_العالم_2022 حتى الآن🏆:



🇶🇦 قطر (المضيف)

🇩🇪 ألمانيا

🇩🇰 الدنمارك

🇧🇷البرازيل

🇫🇷 فرنسا

🇧🇪بلجيكا

🇭🇷 كرواتيا

🇷🇸 صربيا

🇪🇸 إسبانيا

🇨🇭 سويسرا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا

🇳🇱 هولندا

🇦🇷 الأرجنتين

🇰🇷 كوريا الجنوبية

🇮🇷 إيران

🇸🇦 السعودية

🇯🇵 اليابان https://t.co/qZ7QB9y7Xj — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) March 24, 2022

وضمن "الأخضر" بلوغ المونديال رفقة اليابان لضمانه المركز الثاني على الأقل المؤهل لبطولة كأس العالم، وسيكون الصراع مع "الساموراي" على حسم صدارة المجموعة الثانية.

ووجه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود بإقامة حفل بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة بعد مباراة أستراليا في الجولة الأخيرة.

وزير الرياضة يوجه بإقامة حفل بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم 2022 على ملعب الجوهرة بعد مباراة أستراليا. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 24, 2022

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والمنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بعد قطر المضيفة، وبات أكثر منتخب عربي تأهلا إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة (أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).

المصدر: وكالات