للمرة السادسة في تاريخه.. "الأخضر" السعودي يتأهل للمونديال

ضمن المنتخب السعودي، التأهل لمونديال قطر 2022، بعد خسارة أستراليا أمام اليابان 0-2، اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال.

وتأهل المنتخب السعودي رسميا إلى كأس العالم دون الحاجة لمعرفة بقية نتائجه في مباراة اليوم أمام الصين، أو الجولة الأخيرة أمام المنتخب الأسترالي.

وضمن الأخضر بلوغ المونديال لضمانه المركز الثاني على الأقل المؤهل لبطولة كأس العالم، وسيكون الصراع على حسم الصدارة.



ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة حاليا برصيد 21 نقطة، بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة قبل مواجهة الصين اليوم، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: "وكالات"