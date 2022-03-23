البطل الأولمبي الروسي ريلوف يرد بقوة على الاتحاد الدولي للسباحة

أبدى البطل الأولمبي الروسي يفغيني ريلوف البالغ 25 عاما دهشته الشديدة من قرار الاتحاد الدولي للسباحة FINA بفتح تحقيق تأديبي ضده.

وفي وقت سابق اليوم أعلن FINA أنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق ريلوف بعد مشاركته في حفل جماهيري أسطوري شارك فيه أكثر من 200 ألف شخص في ملعب "لوجنيكي" المونديالي بقلب العاصمة موسكو في الـ18 من مارس الجاري احتفالا بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا ودعما للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن ريلوف قوله: "أنا مندهش للغاية، ألا يحق لي أن أشارك في احتفال موسيقي في عاصمة بلدي؟، هذا ضرب من الجنون".

كما نقلت وكالة "نوفوستي" عن ريلوف قوله: "أفضل أن أفعل ما أريد وما يعجبني على أن أتقيد بما يعجب الآخرين".

يذكر أن ريلوف حصد 4 ميداليات ملونة في أولمبياد طوكيو (ذهبيتان وفضية وبرونزية) وهو بطل للعالم في مناسبتين.

«Лучше вообще не буду никому нравиться, но буду делать все, что я хочу»



Рылов рассказал, как принял решение отказаться от участия в чемпионате мираhttps://t.co/fNbXF0tOnVpic.twitter.com/sFDTecjPol — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 23, 2022

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كما أعلن الاتحاد الدولي للسباحة في بيان رسمي اليوم الأربعاء نقل بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة (طول 25 مترا) من مدينة قازان الروسية التي كانت مقررة بين 17 و22 ديسمبر عام 2022.

وقال الاتحاد الدولي للسباحة FINA في بيانه أنه سيحدد المدينة المضيفة للبطولة في وقت لاحق بعد مناقشات مع مضيفين محتملين.

كما قرر الاتحاد الدولي للسباحة حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولة العالم الـ19 للسباحة المقررة في بودابست بين 18 يونيو و3 يوليو العام الجاري.

ويبرر الاتحاد الدولي للسباحة قراره بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

المصدر: تاس + نوفوستي