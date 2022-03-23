سيدات برشلونة تكملن ما بدأه رجال البرسا في مرمى ريال مدريد (فيديو)

نجحت سيدات برشلونة لكرة القدم في التفوق على نظيراتهن ريال مدريد، خلال الكلاسيكو الذي أقيم بينهما الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب "ألفريدو ديستيفانو".

وتمكن فريق برشلونة قلب النتيجة لصالحه، بعدما كان متأخرا بهدف في الشوط الأول.

وافتتحت أولجا كارمونا أول أهداف المباراة لصالح سيدات الملكي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكنت صاحبة جائزة أفضل لاعبة في العالم أليكسيا بوتياس من إحراز الهدف الأول لسيدات برشلونة في الدقيقة 53.

ولم يكتف سيدات النادي الكتالوني بنتيجة التعادل، حيث أحرزت كولديا بينا الهدف الثاني في الدقيقة 81، وواصلت أليكسيا بوتياس تألقها بإحراز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 94.

Barcelona Femení beat Real Madrid 3-1 last night in their #UCL quarter-final first leg 😎



Their record this season is RIDICULOUS 🤯



👤 Played - 35

✅ Won - 35

🤝 Drawn - 0

❌ Lost - 0

⚽️ Scored - 177

🥅 Conceded - 9 pic.twitter.com/w3rgePxMNI — LiveScore (@livescore) March 23, 2022

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وتقام مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب "كامب نو"، الأربعاء المقبل.

ويعتبر فريق برشلونة للسيدات هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز بالبطولة في نسختها الأخيرة عقب التفوق على سيدات تشيلسي في المباراة النهائية.

يذكر أن فريق برشلونة للرجال ألحق الهزيمة بنظيره ريال مدريد الأحد الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" برباعية نظيفة.

المصدر: "وكالات"