ماتيتسين: تشمل تدابير دعم الرياضة الروسية أكثر من 35 حدثا

قال وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، إن تدابير دعم الرياضة في روسيا تشمل 12 مجالا وأكثر من 35 حدثا في عام 2023، وجاء ذلك في اجتماع مع قادة الاتحادات الرياضية الروسية، اليوم.

وقال ماتيسين: "تشمل إجراءات دعم الرياضة المحلية 12 اتجاها وأكثر من 35 حدثا".

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وتابع:"بالطبع، نحن نعارض التسييس والتمييز ضد رياضيينا، بينما نظل ملتزمين بالمبادئ الأولمبية، يجب أن نكون معا".

وأضاف ماتيسين: "نرى أننا سنعيد مواقعنا في الرياضة العالمية خلال وقت قصير، لكننا الآن نتحدث أكثر عن عام 2023 في هذا السياق".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالة "تاس"