150 رياضي سيشارك في بطولة البياثلون الروسية

سيشارك ما يقرب من 150 رياضيا في بطولة البياثلون الروسية، والتي ستقام في مدينة تيومين الروسية في الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل.

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وذكرت وكالة" تاس" الروسية الأربعاء، أن "حملة تقديم الطلبات ما زالت جارية. ومع ذلك، يمكن القول بالفعل أن 150 رياضيا على الأقل من 27 جمهورية ومقاطعة روسية وبيلاروس سيشاركون في البطولة".

في 2 مارس، أوقف اتحاد البياثلون الدولي مؤقتا الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إن سبب تعليق نشاط الاتحاد الروسي المؤقت هو "الإخفاق في الوفاء بالالتزامات الإنسانية بروح قوانين الاتحاد" على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "وكالة تاس"