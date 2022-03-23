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البطولات الروسية بمشاركة الأجانب تتساوى مع البطولات العالمية والأوروبية

الرياضة

البطولات الروسية بمشاركة الأجانب تتساوى مع البطولات العالمية والأوروبية
Legion-Media
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صرح وزير الرياضة الروسية أوليغ ماتيتسين أن المنافسات الروسية بمشاركة الرياضيين الأجانب ستكون على قدم المساواة مع البطولات العالمية والأوروبية.

وأشار ماتيتسين إلى أن وزارة الرياضة، جنبا إلى جنب مع الاتحادات الرياضية لعموم روسيا بمشاركة الصين، تعمل على تشكيل خطة تقويمية موحدة محدثة للأحداث الرياضية.

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ومن المخطط أن يتمكن الرياضيون من الخارج من المشاركة في عدد من هذه البطولات المستحدثة.

وستكون هذه البطولات متساوية في مكانتها مع البطولات العالمية والأوروبية، والتي ينبغي أن تضمن الحفاظ على مستوى الضمانات الاجتماعية للرياضيين المحليين وأسس منحهم الألقاب الرياضية المناسبة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر:olympic.ru

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