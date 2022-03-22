بنزيما المصاب يسابق الزمن للالتحاق بريال مدريد في دوري الأبطال

واصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد برنامج تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وحرمته من المشاركة في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، والتي خسرها الفريق الملكي برباعية بيضاء.

ونشر بنزيما اليوم الثلاثاء عبر خاصية "الستوري" بحسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو وهو يتدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بريال مدريد.

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وتعرض بنزيما لإصابة عضلية، خلال مشاركته في فوز فريقه على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الدوري، وحاول النجم الفرنسي اللحاق بمباراة الكلاسيكو، لكن انتهى به الأمر بالتواجد في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" ليشاهد سقوط رفاقه برباعية نظيفة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه من المتوقع عودة بنزيما بشكل مبدئي في الـ2 من أبريل لمواجهة سيلتا فيغو، على الرغم من أن الهدف الرئيسي بالنسبة له اللحاق بمباراة تشيلسي الإنجليزي بعدها بأربعة أيام، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات