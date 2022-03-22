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الكرملين يعلق على قرار الاتحاد الدولي للشطرنج إيقاف بطل اللعبة الروسي كارياكين

الرياضة

الكرملين يعلق على قرار الاتحاد الدولي للشطرنج إيقاف بطل اللعبة الروسي كارياكين
sergey_karjakin /instagram
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يأسف لقرار الاتحاد الدولي للشطرنج إيقاف بطل الشطرنج الروسي سيرغي كارياكين بسبب دعمه عملية بلاده العسكرية في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج "FIDE" قد أعلن في بيان رسمي أمس الاثنين إيقاف كارياكين لمدة ستة أشهر بسبب دعمه للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ودعا بيسكوف اليوم الثلاثاء الاتحاد الدولي للشطرنج للتراجع عن قراره بحق كارياكين وعدم خلط السياسة بالرياضة، مؤكدا على حق كل مواطن روسي بالتعبير عن رأيه.

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يذكر أن كارياكين ينشط في وسائل التواصل الاجتماعي وينشر دائما صورا وعبارات تدعم الجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

وينشر كارياكين بشكل دائم تغريدات تؤكد وتكشف هول الجرائم التي كانت منذ 8 أعوام وما تزال تقوم بها القوات الأوكرانية والقطاعات العسكرية المتطرفة التي تعمل تحت كنفها بحق سكان دونباس المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وسط صمت مريب من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

ورغم إعلان رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج أندريه فيلاتوف العزم في التقدم باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي للشطرنج بحق كارياكين، إلا أن البطل الروسي صرح بأنه لا يثق بالمحاكم الأوروبية.

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد علق منذ عدة أيام مشاركة المنتخبين الروسي والبيلاروسي من بطولات الشطرنج، فيما سمح للاعبين من الدولتين بمواصلة المنافسات الفردية.

المصدر: rsport.ria.ru

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