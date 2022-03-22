سباح روسي يخسر عقد الرعاية بسبب حضوره حفلا موسيقيا شعبيا

أنهت الشركة المصنعة لمعدات السباحة "سبيدو" Speedo، عقد الرعاية مع البطل الروسي الأولمبي مرتين، يفغيني ريلوف.

ويعود السبب إلى أن السباح الروسي شارك في حفل موسيقي شعبي أقيم في 18 مارس بملعب "لوجنيكي" في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي.

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وأفاد موقع Inside the Games نقلا عن بيان صادر عن الشركة: "عقب زيارة ريلوف لملعب لوجنيكي في موسكو، يمكن أن تؤكد "سبيدو" أنها ستنهي اتفاقية الرعاية معه على الفور".

يذكر أن ريلوف البالغ 25 عاما، فاز بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو ديسمبر 2021، وحصل السباح على لقب أفضل رياضي لهذا العام من قبل وزارة الرياضة الروسية.

المصدر: match tv