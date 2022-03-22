بسبب الحرب في أوكرانيا.. "اليويفا" يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن الأندية الأوروبية يمكنها تسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من أندية روسية وأوكرانية خلال المباريات المتبقية من العام الجاري في المسابقات القارية.

وسمح الاتحاد الدولي "فيفا" في وقت سابق هذا الشهر للاعبين والمدربين الأجانب بترك الأندية الروسية والأوكرانية مؤقتا، والتعاقد مع أندية جديدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر "يويفا" في بيان رسمي: "قررت اللجنة التنفيذية (الاثنين) السماح للأندية بتسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من المسجلين في الاتحاد الروسي أو الأوكراني وتم تعليق عقودهم".

ويمكن للاعبين المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في الفترة المتبقية من موسم 2021-2022.

Temporary rules addressing the exceptional situation deriving from the war in Ukraine will allow clubs to register a maximum of two new eligible players for the remaining matches in current UEFA club competitions.



Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) March 21, 2022

إقرأ المزيد

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وبنفيكا وليفربول، وتشيلسي وريال مدريد، وفياريال وبايرن ميونخ.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في 5 و6 و12 و13 أبريل القادم.

أما في ربع نهائي الدوري الأوروبي فيواجه برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت، ولايبزيغ سيلاقي أتلانتا، وسبورتينغ براغا أمام غلاسيكو رينجرز، وليون بمواجهة ويستهام.

ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 7 و14 أبريل.

المصدر: "وكالات"