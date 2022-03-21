الاتحاد الدولي للشطرنج يوقف بطل اللعبة الروسي كارياكين بسبب موقفه من العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج "FIDE" في بيان رسمي اليوم الاثنين إيقاف بطل الشطرنج الروسي سيرغي كارياكين لمدة ستة أشهر بسبب دعمه للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبرر الاتحاد الدولي للشطرنج قراره بأن لجنة الأخلاقيات في الاتحاد وجدت أن كارياكين مذنب بسبب دعمه للعملية العسكرية التي تقوم بها بلاده في أوكرانيا.

يذكر أن كارياكين ينشط في وسائل التواصل الاجتماعي وينشر دائما صورا وعبارات تدعم الجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

وينشر كارياكين بشكل دائم تغريدات تؤكد وتكشف هول الجرائم التي كانت منذ 8 أعوام وما تزال تقوم بها القوات الأوكرانية والقطاعات العسكرية المتطرفة التي تعمل تحت كنفها بحق سكان دونباس المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وسط صمت مريب من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

Шахматист Карякин отстранен на шесть месяцев за поддержку спецоперацииhttps://t.co/k6vuG1Bdarpic.twitter.com/WfLCuxqgn1 — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 21, 2022

ورغم إعلان رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج أندريه فيلاتوف العزم في التقدم باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي للشطرنج بحق كارياكين، إلا أن البطل الروسي صرح بأنه لا يثق بالمحاكم الأوروبية.

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد علق منذ عدة أيام مشاركة المنتخبين الروسي والبيلاروسي من بطولات الشطرنج، فيما سمح للاعبين من الدولتين بمواصلة المنافسات الفردية.

المصدر: rsport.ria.ru