بعد حظر مشاركتهم في بكين.. البارالمبيون الروس يواصلون تدريباتهم للألعاب القادمة

سيواصل الفريق البارالمبي الروسي استعداداته للألعاب الصيفية 2024 في باريس والألعاب الشتوية 2026 في ميلانو، رغم حظرهم من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية الأخيرة في بكين.

وأعلن ذلك نائب رئيس اللجنة البارالمبية الروسية بافيل روجكوف.

وقال روجكوف: "بعد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية، تلخص اللجنة البارالمبية الدولية النتائج وتحل القضايا التنظيمية، والآن لا يعود الأمر إلينا، وولايوجد حوار بيننا".

وتابع:"لم ينته فصل الشتاء لدينا، أمامنا بطولة روسيا التي تم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الوباء".

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وأكد: "ستبدأ عملية اختيار الرياضيين لدينا للألعاب البارالمبية في باريس في أكتوبر، لذلك لن نتوقف عن الاستعداد والتحضير، ووسنواصل الاستعدادات للألعاب الشتوية في إيطاليا".

وختم:"نحن متفائلون ، لذلك يجب أن يكون الرياضيون الروس مستعدين بشكل صحيح للمنافسة".

ولم تسمح اللجنة البارالمبية الدولية للرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية الأخيرة في بكين، وقد تم اتخاذ القرار قبل يوم واحد من بدء المسابقة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "وكالة تاس"