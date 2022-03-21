بالفيديو.. متفرج يتسبب بحادث مروع للمتسابق القطري في رالي الكويت

تعرض المتسابق القطري، عبدالعزيز الكواري، وملاحه الإيرلندي، جايمس فولتون، لحادث في رالي الكويت للسيارات، بسبب دخول أحد المتفرجين لمسار السباق بشكل مفاجئ.

وفي التفاصيل تداول رواد مواقع التواصل، فيديو يظهر لحظة اقتراب أحد المتفرجين من مسار الرالي، حيث حاول الكواري تفادي الاصطدام به، مما تسبب في حادث أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها.

ونشر أحد الحسابات المعنية بتغطية الراليات مقطع الفيديو وكتب: "هل تعرف لماذا دائما نحذر من الاقتراب من مسار الرالي؟ شاهد هذا الحادث الذي تعرض له البطل القطري عبد العزيز الكواري، بسبب دخول أحد المتفرجين مسار رالي الكويت، الجولة 3 من بطولة الشرق الأوسط".

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هل تعرف لماذا دائماً نحذر من الاقتراب من مسار الرالي؟



شاهد هذا الحادث الذي تعرض له البطل القطري عبدالعزيز الكواري بسبب دخول أحد المتفرجين مسار رالي الكويت الجولة 3 من بطولة الشرق الأوسط.



الحمد لله على سلامتك @Azizsaadon@saadon_alkuwari



pic.twitter.com/zTdSfkRiUf — صدى الراليات | 🙅🏻‍♂️ (@sada_alralyat) March 19, 2022

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وعلق سعدون الكواري، والد السائق عبد العزيز، عبر تويتر قائلا "اليوم، وفي رالي الكويت، حصل حادث لابني عبد العزيز، ولله الحمد لم يصب بأذى، لكن خسر المركز الثاني بسبب دخول أحد المتفرحين الذي تفاداه عبد العزيز، مما أدى إلى حصول الحادث. أقول الحمد لله على سلامته، والله يوفقه في الجايات (السباقات القادمة)".

المصدر: "وكالات"