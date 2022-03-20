البحرين.. انسحاب أردني وجزائري من دورة للمدربين "رفضا للتطبيع"

انسحب المدرب الأردني محمد السعود والمدرب الجزائري إبراهيم سرقمة من دورة دولية مقامة في البحرين لمدربي الرياضات القتالية، بسبب مشاركة فريق إسرائيلي فيها.

وقال سرقمة، مدرب رياضتي "الفول كونتاكت" و"الكيك بوكسينغ"، في منشور على "فيسبوك": "أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين، بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة"، مضيفا أنه "لا للتطبيع".

كما أعلن تجمع "اتحرك" لمجابهة التطبيع في الأردن انسحاب المدرب الأردني السعود من الدورة ذاتها، مضيفا في بيان أن "المدرب محمد سعود بطل عربي جديد يدون اسمه في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل تضامنا مع فلسطين ورفضا للتطبيع مع الاحتلال، شكرا كابتن محمد.. شكرا يا نشمي".

المصدر: وسائل إعلام أردنية وجزائرية