ليفربول يضرب موعدا مع مانشستر سيتي في "المربع الذهبي" للبطولة الأعرق في التاريخ

أكمل فريق ليفربول أضلاع المربع الذهبي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه نوتينغهام فورست، إثر فوزه عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز الوحيد "للريدز" في الدقيقة 78 من عمر المباراة على ملعب "سيتي جراوند" بمدينة نوتنغهام.

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وضرب فريق ليفربول بذلك موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم، مع مانشستر سيتي الذي بلغ المربع الذهبي، على حساب مضيفه ساوثهامبتون، إثر فوزه عليه (4-1) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

وستقام المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم 16 أبريل 2022 على استاد "ويمبلي" في العاصمة لندن.

أما المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، فستجمع فريقي تشيلسي وكريستال بالاس المتأهلين على حساب كل من ميدلزبره وإيفرتون على الترتيب.

المصدر: RT