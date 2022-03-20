شاهد.. هدف ليفربول المؤهل "للمربع الذهبي" للبطولة الأعرق في التاريخ
AFP
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تأهل فريق ليفربول إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه نوتنغهام فورست إثر فوزه عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.
ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 78 من عمر المباراة على ملعب "سيتي جراوند" بمدينة نوتنغهام.
The 𝘴𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘴𝘵 of touches from @DiogoJota18.@LFC#EmiratesFACuppic.twitter.com/medNXfWdSI— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022
المصدر: RT