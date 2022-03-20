برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في "الكلاسيكو" الليلة.. التشكيلة الأساسية
يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء اليوم الأحد في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.
وسيبدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (62 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المباراة المرتقبة ضد ضيفه الفريق الكتالوني، بالتشكيلة الأساسية التالية:
📋✅ إليكم تشكيلة #الكلاسيكو!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 20, 2022
🆚 @fcbarcelona_arapic.twitter.com/EADUPh19w6
في المقابل اختار الإسباني تشافي هرنانديز (42 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق الملكي في هذا الـ"كلاسيكو":
📋 تشكيلتنا لمباراة #الكلاسيكو 🔥 pic.twitter.com/TKosJfmrQU— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 20, 2022
ويتربع فريق ريال مدريد على عرش صدارة الدوري الليغا برصيد 66 نقطة حصدها من 28 مباراة، متقدما بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه وصيفه إشبيلية.
بينما يشغل برشلونة المرتبة الرابعة على سلم ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة حصدها من 27 مباراة.
المصدر: "twitter/fcbarcelona/realmadrid"