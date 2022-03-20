أول تعليق لبونجاح بعد استبعاده من تشكيلة الجزائر لمواجهة الكاميرون

تقبل مهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، بروح رياضية، استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده الجزائر لخوض مواجهتي الكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ونشر بونجاح، الذي عانى خلال الفترة الأخيرة من تراجع مستواه مع ناديه القطري ومنتخب بلاده، صورة له عبر حسابه في موقع "إنستغرام" وهو يرتدي قميص المنتخب الجزائري، وعلق قائلا: "أتمنى التوفيق للمنتخب، إن شاء الله التأهل للمونديال".

ومن المنتظر أن يعقد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، في وقت لاحق اليوم، مؤتمرا صحفيا لشرح خياراته وأسباب استبعاد بونجاح ودعوة لاعبين آخرين، وذلك عشية بداية معسكر المنتخب قبل السفر إلى دوالا لمواجهة الكاميرون ذهابا يوم 25 مارس الجاري، ثم خوض الإياب في الجزائر في 29 منه.

وسيتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وضمت قائمة الجزائر لمواجهتي الكاميرون 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيدجا (متز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي).

الدفاع: رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، جمال بن العمري (قطر القطري)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي)، مهدي تاهرات (الغرافة القطري)، حسين بن عيادة ويوسف لعوافي (النجم الساحلي التونسي)، أحمد توبة (فالفيك الهولندي).

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، رامز زروقي (تفنتي الهولندي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، عدلان قديورة (بورتن ألبيون الإنجليزي)، سفيان بن دبكة (الفتح السعودي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي).

الهجوم: إسلام سليماني (سبورتينغ البرتغالي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، يوسف بلايلي (بريست الفرنسي)، رشيد غزال (بشيكتاش التركي)، محمد بن يطو (الوكرة القطري)، إسحاق بلفوضيل (هرتا برلين الألماني).

المصدر: RT