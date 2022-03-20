جيرو يعود إلى منتخب فرنسا ليحل محل بنزيما المصاب

أستُدعي مهاجم نادي ميلان، أوليفييه جيرو، إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمباريات الودية المقبلة بديلا عن كريم بنزيما المصاب.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس السبت، استبعاد بنزيما بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى، ليحل جيرو بدلا منه.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، جيرو منذ بطولة أوروبا العام الماضي.

وسجل جيرو 46 هدفا في 110 مباريات مع منتخب فرنسا.

وفي إطار الاستعدادات لكأس العالم بقطر في وقت لاحق من هذا العام، سيلعب منتخب فرنسا، حامل اللقب، ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، في 25 مارس و29 منه في مارسيليا وليل تواليا.

يذكر أن الفرنسي بنزيما، الذي يلعب لريال مدريد، تعرض للإصابة الاثنين الماضي في مباراة بالدوري الإسباني ضد مايوركا.

المصدر: أ ب