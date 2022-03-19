مروج النزالات خريونوف يستبعد مواجهة محتملة بين المقاتل خاريتونوف ويميليانينكو الأصغر

أعلن الروسي، فلاديمير خريونوف، المروج للنزالات، أنه لا يعتزم تنظيم نزال لرياضة الفنون القتال المختلطة "MMA" بين المقاتلين ألكسندر يميليانينكو وسيرغي خاريتونوف.

ونقل موقع "سبورت 24" عن فلاديمير خريونوف، قوله: "أنا أحترم ألكسندر يميليانينكو كثيرا. حقا إنه نجم (​​MMA POP). وأتمنى له التوفيق والنجاح، لكنني أعتقد أن مثل هذه المواجهة مستحيلة".

وأضاف: " هناك اسمان لا يحتاجان إلى ذكرهما جنبا إلى جنب. هما رياضيان من مستويين مختلفين. هذا (يميليانينكو) هو ماض منسي منذ زمن طويل، ومثل هذا الرياضي (خاريتونوف) هو حافز لممارسة الرياضة والملاكمة. كان لديه شهر للتحضير، هل تعرفون كم من الوقت احتاج للتفكير في خوض النزال أم لا؟ 30 ثانية".

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وخاض سيرغي خاريتونوف فجر اليوم السبت، نزالا من 6 جولات بقواعد الملاكمة ضد الأمريكي، مالك سكوت (41 عاما)، العائد إلى حلبات الملاكمة بعد 6 سنوات من الانقطاع، بصعوبة كبيرة بقرار منقسم من قبل الحكام.

يذكر أن ألكسندر يميليانينكو (40 عاما) المعروف بسلوكه المثير للجدل "المشاكس"، هو الشقيق الأصغر لمقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA" الشهير فيودور (45 عاما) الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير".

المصدر: "russian.rt.com"