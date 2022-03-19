برشلونة يدخل على الخط للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

نقلت تقارير إعلامية بريطانية عن مصادر مقربة من مهاجم مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، بأن برشلونة أعرب عن رغبته في الحصول على خدماته، وسط ضبابية مستقبله في صفوف فريقه.

وقالت المصادر لموقع "مانشستر إيفنينغ ستاندارد"، إن "هاتف اللاعب لا يتوقف عن الرنين" منذ أن قرر التفكير بمستقبله بعيدا عن ملعب "أولد ترافورد"، لا سيما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي والتي خسرها يونايتد 1-4 خلال الشهر الحالي.

ولم يتردد برشلونة في جس نبض معسكر راشفورد، معلنا رغبته في الحصول على خدمات ابن الرابعة والعشرين، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023 مع إمكانية تفعيل النادي الإنجليزي لهذا العقد لموسم إضافي.

ويحتاج برشلونة إلى مهاجم على المدى البعيد، لأن جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، ينتهي عقده معه في يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تجديد ارتباطهما.

كما أن الهولندي لوك دي يونغ، والإسباني أداما تراوريه معاران لبرشلونة حتى نهاية الموسم، في حين يبلغ الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الثالثة والثلاثين من العمر، وبالتالي فإن المهاجم فيران تورس هو الوحيد الشاب في خط المقدمة للنادي الكتالوني.

وكان برشلونة اتصل بمعسكر راشفورد قبل قيام مانشستر يونايتد بتجديد عقده لأربع سنوات عام 2019.

وارتبط اسم راشفورد أيضا بباريس سان جيرمان الساعي إلى إيجاد بديل محتمل في حال رحيل مهاجمه المتألق كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في نهاية عقده في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات