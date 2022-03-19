تصفيات مونديال 2022.. استبعاد بالوتيلي من تشكيلة منتخب إيطاليا

استُبعد ماريو بالوتيلي من تشكيلة المنتخب الإيطالي المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال "قطر 2022".

وتم استبعاد بالوتيلي من تشكيلة منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره المقدوني الشمالي في باليرمو بجزيرة صقلية، الخميس المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من لقاء البرتغال وتركيا، لحجز مقعد في بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وكان بالوتيلي، شارك في معسكر تدريبي لمنتخب إيطاليا نظم لمدة ثلاثة أيام في يناير الماضي، وذلك بعد ثلاث سنوات من ظهوره الأخير مع منتخب "الأزوري".

يذكر أن منتخب إيطاليا أخفق في التأهل لكأس العالم 2018، وإذا لم يبلغ "الأزوري" المونديال القطري، فسيكون الإخفاق في التأهل لكأس العالم مرتين متتاليتين حدثا غير مسبوق في سجل هذا المنتخب بطل العالم أربع مرات.

المصدر: أ ب