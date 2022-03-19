 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: منذ بداية العملية أسقطنا نحو 200 طائرة مسيرة ودمرنا أكثر من 1.4 ألف مدرعة

الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلا من روسيا في بطولة العالم

الرياضة

الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلا من روسيا في بطولة العالم
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sms2

أعلن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، أن منتخب فرنسا سيحل بدلا من نظيره الروسي في بطولة العالم المقررة في فنلندا هذا العام، وذلك بعد استبعاد روسيا من المنافسات الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي للهوكي في بيان أصدره أمس الجمعة، إلى أن المنتخب النمساوي سيحل أيضا بدلا عن منتخب بيلاروس، وأوضح: "قرر مجلس الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد أن يشارك منتخبا فرنسا والنمسا في بطولة العالم المقبلة في فنلندا.. وستلعب فرنسا في المجموعة الأولى في هلسنكي بدلا عن روسيا، فيما ستلعب النمسا بدل بيلاروس في المجموعة الثانية في تامبيري".

وتقام بطولة العالم للهوكي على الجليد في فنلند خلال الفترة ما بين 13 و29 مايو المقبل.

إقرأ المزيد
روسيا تستأنف قرار استبعادها من المسابقات الدولية للهوكي على الجليد
روسيا تستأنف قرار استبعادها من المسابقات الدولية للهوكي على الجليد

وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد استبعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المنتخبات الوطنية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت رعايته.

كما تم حرمان روسيا من حق استضافتها لبطولة العالم للهوكي للشباب التي كان من المقرر أن تقام في مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك، خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا