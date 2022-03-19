الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلا من روسيا في بطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، أن منتخب فرنسا سيحل بدلا من نظيره الروسي في بطولة العالم المقررة في فنلندا هذا العام، وذلك بعد استبعاد روسيا من المنافسات الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي للهوكي في بيان أصدره أمس الجمعة، إلى أن المنتخب النمساوي سيحل أيضا بدلا عن منتخب بيلاروس، وأوضح: "قرر مجلس الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد أن يشارك منتخبا فرنسا والنمسا في بطولة العالم المقبلة في فنلندا.. وستلعب فرنسا في المجموعة الأولى في هلسنكي بدلا عن روسيا، فيما ستلعب النمسا بدل بيلاروس في المجموعة الثانية في تامبيري".

وتقام بطولة العالم للهوكي على الجليد في فنلند خلال الفترة ما بين 13 و29 مايو المقبل.

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وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد استبعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المنتخبات الوطنية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت رعايته.

كما تم حرمان روسيا من حق استضافتها لبطولة العالم للهوكي للشباب التي كان من المقرر أن تقام في مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك، خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023.

المصدر: تاس