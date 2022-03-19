المغربي حمد الله يسجل ثنائية ويقرب الاتحاد من لقب الدوري السعودي (فيديو)

قاد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، فريقه "الاتحاد" للفوز بثلاثية نظيفة على "الحزم"، ليقربه من لقب الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي المباراة التي أقيمت أمس الجمعة لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري السعودي، أحرز مهند الشنقيطي هدف التقدم للاتحاد، في الدقيقة 66، ثم أضاف حمد الله هدفين في الدقيقتين 86 و"6+90".

وبعد هذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الدوري السعودي، متقدما بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الهلال، وذلك قبل خمس جولات من إسدال الستار على منافسات المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في قاع الترتيب.

المصدر: RT