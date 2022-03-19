الروسي روبليف يهزم ديميتروف ويصعد لنصف نهائي إنديان ويلز

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف، في الدور ربع النهائي، اليوم السبت.

وفاز النجم الروسي، المصنف سابعا عالميا، على منافسه البلغاري بدون عناء، وبمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 7-5 و6-2.

Unstoppable 👊@AndreyRublev97 reels off a 7-5, 6-2 victory over Grigor Dimitrov to win his 1️⃣3️⃣th straight match#IndianWellspic.twitter.com/5gQf8DStfy — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 18, 2022

ويبدو الطريق معبدا أمام روبليف، الفائز هذا الموسم بلقبي دورتي مارسيليا ودبي، لبلوغ النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز، والأول في إنديان ويلز، التي لم يذهب فيها سابقا أبعد من الدور الثالث، إذ يلتقي في نصف النهائي مع الأمريكي تايلر فريتز، المصنف رقم 20 عالميا، والمتأهل على حساب الصربي ميومير كيسمانوفيتش (7-6، 3-6، و6-1).

وستجمع مباراة الدور نصف النهائي الثاني، بين النجم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، المرشح الأبرز للظفر بلقب البطولة، ومواطنه، الموهبة الصاعدة في عالم الكرة الصفراء، كارلوس ألكاراز، صاحب الـ18 عاما.

المصدر: sport-express.ru