الرجاء المغربي يهزم أمازولو الجنوب إفريقي

تغلب نادي الرجاء الرياضي المغربي على مضيفه أمازولو الجنوب إفريقي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووقع على ثنائية الرجاء الرياضي كل من المهاجم حميد أحداد والمدافع إلياس الحداد في الدقيقتين (6 و76) على الترتيب من زمن اللقاء.

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ورفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 12 نقطة، ليبتعد في صدارة المجموعة الثانية، ويحجز مقعده في الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما توقف رصيد نادي أمازولو عند 6 نقاط، ويشغل المرتبة الثالثة في جدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف وفاق سطيف الجزائري، الذي يستضيف في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق هوريا الغيني، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT