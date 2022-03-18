غوارديولا يعترف بصعوبة مواجهة خصمه في دوري أبطال أوروبا

صرح الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تعليقا على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن أتلتيكو مدريد يملك جودة كبيرة وأسلوب لعب من الصعب التعامل معه.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوربا لكرة القدم، فريق مانشستر سيتي في مواجهة أتلتيكو مدريد، وسيلعب الفائز منهما مع المنتصر من مواجهة تشيلسي حامل اللقب، والفريق الإسباني الآخر ريال مدريد، حامل الرقم القياسي (13 لقبا).

وقال غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل: "أتفهم السؤال لكن سيكون من المؤسف عدم احترام كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المسابقة الأقدم".

وأضاف "أتلتيكو مدريد تأهل من مجموعة صعبة وتخطى مانشستر يونايتد وكان الطرف الأفضل على مدار 180 دقيقة. يملكون جودة كبيرة وأسلوب لعب من الصعب التعامل معه، كما أننا سنلعب الإياب خارج ملعبنا".

وأكد المدرب الإسباني أن "كل مباريات الدور ربع النهائي ستكون صعبة، إذ تضم أفضل 8 فرق في أوروبا".

وعن إمكانية مواجهة تشيلسي في الدور نصف النهائي، قال: "لدينا عمل كثير سنقوم به أولا أمام أتلتيكو مدريد، قبل التفكير في الدور التالي".

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وعن تقلص الفارق مع ليفربول في الدوري لنقطة واحدة بعد فوز "الريدز" على أرسنال، أجاب "لا أقول إنني لم أتوقع ذلك، فقد أهدرنا نقاطا مؤخرا، لكن سنلعب للفوز بالمباريات".

وأشار غوارديولا إلى أنه "أمام توتنهام لعبنا لتفادي الهزيمة، لكن طريقة دفاعنا في الدقائق الأخيرة تجعلنا نستحق الخسارة".

وواصل "بعد فترة التوقف الدولي أمامنا 9 مباريات، الكل يعرف ما يتوجب علينا القيام به ويعرف حجم التحدي".

أما عن طموحه في كأس الاتحاد الإنجليزي فقال: "في السنوات الست الماضية، لعبنا كل مباراة كما لو كانت الأخيرة في حياتنا".

وأضاف "نحن نحقق الانتصارات في الدوري ومصيرنا في يدنا، ولدينا فرصة في كأس الاتحاد، لكني أعرف صعوبة المباراة أمام ساوثهامبتون خارج ملعبنا".

المصدر: وكالات