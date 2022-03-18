مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية، قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات متوازنة وجاءت كالتالي:

المباراة رقم 1- لايبزيغ # أتالانتا.

المباراة رقم 2- أينتراخت فرانكفورت # برشلونة.

المباراة رقم 3- وست هام # ليون.

المباراة رقم 4- براغا - رينجرز.

What a draw! 🤩



Which game are you looking forward to most? 🍿#UELdrawpic.twitter.com/fVdgbRvHOH — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

نصف النهائي

- الفائز من المباراة رقم 1 # الفائز من المباراة رقم 4.

- الفائز من المباراة رقم 3 # الفائز من المباراة رقم 2.

Quarter-finals set ✅



🏆 Plot your own path to the final and decide who lifts the trophy in Sevilla... ⬇️#UELbracket@bwin_de — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

وتقام مباريات ربع النهائي في 7 أبريل المقبل ذهابا و14 منه إيابا، على أن تقام مواجهتا نصف النهائي في 28 من الشهر ذاته ذهابا و5 مايو إيابا، فيما يحتضن ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في إسبانيا المباراة النهائية، في 18 مايو.

المصدر: وكالات