الماتادور نادال يروض "المشاكس" كيريوس رغم استفزازاته

نجح النجم الإسباني رافائيل نادال في تجاوز عقبة منافسه الأسترالي نيك كيريوس "المشاكس" في الدور ربع النهائي من بطولة إنديان ويلز الأمريكية "للماسترز".

واحتاج الماتادور نادال إلى ساعتين و48 دقيقة للفوز على كيريوس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (7-6) و(5-7) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة.

وواصل نادال سلسلة انتصاراته المتتالية هذا الموسم، ليصل إلى فوزه رقم 19 حتى الآن، من دون أي خسارة، وفوزه الـ402 ضمن بطولات "الماسترز" منذ انطلاقها موسم 1991، وهو أول لاعب في التاريخ يتجاوز عتبة 400 انتصار، ليبتعد بفارق كبير عن غريميه التقليدي السويسري روجر فيدرر (381 انتصارا)، والصربي نوفاك دجوكوفيتش (374 انتصارا).

كما بات الماتدور الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، أول لاعب يتمكن من بلوغ الدور قبل النهائي في بطولات الماسترز للموسم العشرين على التوالي.

وسيواجه رافاييل نادال (35 عاما) مساء غد السبت، مواطنه كارلوس ألكاراز الذي تغلب بدوره على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين من دون رد.

المصدر: وكالات