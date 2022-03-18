نائب وزير الرياضة الروسي: الرياضة من دون روسيا وبيلاروس كطائر تم إسقاطه

علق نائب وزير الرياضة الروسي، أوديس بايسسلطانوف، على قرار المنظمات الرياضية بإبعاد منتخبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

ونقل موقع قناة "ماتش تي في" الروسية الرياضية، عن بايسسلطانوف قوله: "فريقنا هو الأفضل على هذا الكوكب، في رأيي. أنا متأكد من أننا في خانتي مانسيسك سنكون قادرين على إقامة بطولة على مستوى دول وسنعرضها للجميع"، مشيرا إلى أنه تم انتهاك قيم الميثاق الأولمبي بسبب تعليق الرياضيين الروس والبيلاروس.

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وأضاف: "الرياضة من دون الروس والبيلاروس هي كطائر قد تم إسقاطه. لكن هذا الموقف يمنحنا فرصة لإعادة التشغيل. نحن بحاجة إلى تطوير رياضتنا مع دول منظمة شنغهاي للتعاون ودول البريكس. أعتقد أن دول أوروبا ستنضم إلينا عندما سنظهر مستوانا".

يذكر أن روسيا ستنظم دورة مصغرة للألعاب البارالمبية الشتوية تحت عنوان "نحن معا. الرياضة"، وستقام فعالياتها في مدينة خانتي مانسيسك الروسية على مدار أربعة أيام، من اليوم الجمعة وحتى يوم 20 مارس الجاري.

ويشارك في هذه الدورة الألعاب المصغرة "نحن معا. الرياضة"، رياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خمس دول، وهي روسيا، أرمينيا، طاجيكستان، بيلاروس، وكازاخستان.

ويأتي تنظيم هذه الدورة بعد أن استبعدت اللجنة البارالمبية الدولية في 3 مارس الماضي، المنتخب الروسي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في العاصمة الصينية بكين.

المصدر: "russian.rt.com"