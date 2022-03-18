روسيا تستأنف قرار استبعادها من المسابقات الدولية للهوكي على الجليد

أعلن الاتحاد الروسي للهوكي على الجليد، تقدمه باستئناف لدى اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي للعبة ضد قرار الأخير باستبعاد روسيا من المسابقات وحرمانها من تنظيم بطولة العالم للشباب.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره أمس الخميس، إنه أرسل وفقا للإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة، شكوى إلى اللجنة التأديبية للمنظمة، بشأن قرار استبعاد روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية، وحرمانها من استضافة بطولة العالم للشباب لعام 2023.

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واعتبر الاتحاد الروسي في بيانه، أن الإجراءات التقييدية التي يتخذها الاتحاد الدولي للهوكي ضد الرياضيين الروس، هي إجراءات تمييزية، وأضاف: "يساهم استبعاد اللاعبين من المنافسات الدولية على أساس الجنسية في زيادة مستوى عدم التسامح في الفضاء الإعلامي، ويمكن أن يؤدي إلى انقسام داخل مجتمع الهوكي، الذي عرف دائما بوحدته".

وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد استبعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المنتخبات الوطنية والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت رعايته.

كما تم حرمان روسيا من حق استضافتها لبطولة العالم للهوكي للشباب التي كان من المقرر أن تقام في مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك، خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023.

المصدر: تاس + championat.com