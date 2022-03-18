غيابات مؤثرة في قائمة البرتغال للملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

استدعى مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، 25 لاعبا إلى قائمة المنتخب الوطني، لخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

وتخوض البرتغال نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي ضد تركيا، الخميس المقبل، على أن تواجه في حال بلوغها النهائي الفائز بين إيطاليا، بطلة أوروبا، ومقدونيا الشمالية، من أجل بطاقة في المونديال القطري، في 29 من الشهر الجاري.

وشهدت القائمة التي ضمت 25 لاعبا بقيادة القائد والهداف العالمي التاريخي، مهاجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، عودة مدافع أرسنال الإنجليزي، سيدريك سواريش، ولاعب وسط بورتو، أوتافيو، إلى تشكيلة منتخب بلادهما بعد غياب طويل.

في المقابل، غابت عن التشكيلة أسماء مؤثرة بسبب الإصابة، خصوصا في خط الدفاع، ويتعلق الأمر بمدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، روبن دياش، ومدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، نيلسون سيميدو، إلى جانب لاعب وسط ليل الفرنسي، ريناتو سانشيس.

وتسعى البرتغال إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة على التوالي، علما بأنها لم تغب عن المسابقات الدولية الكبرى منذ عام 2000.

ويعود الفشل الأخير للبرتغال في التأهل إلى كأس العالم إلى عام 1998 في فرنسا.

وهذه قائمة منتخب البرتغال للملحق الأوروبي المؤهل للمونديال القطري:

- لحراسة المرمى: روي باتريسيو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، ديوغو كوشتا (بورتو).

- للدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الانجليزي)، ديوغو دالو (مانشستر يونايتد)

الإنجليزي)، سيدريك سواريش (أرسنال الإنجليزي)، بيبي (بورتو)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، رافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي).

- للوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، روبن نيفيش وجواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، ماثيوس نونيش (سبورتينغ)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، أوتافيو (بورتو)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

- للهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، غونسالو غيديش (فالنسيا الإسباني)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي).

المصدر: وكالات