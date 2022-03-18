موعد حفل افتتاح دورة "نحن معا. الرياضة" في روسيا

تفتتح مساء اليوم الجمعة، دورة الألعاب المصغرة "نحن معا. الرياضة"، التي تستضيفها مدينة خانتي مانسيسك الروسية على مدار أربعة أيام.

وتنطلق فعاليات الحفل الافتتاحي، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو (الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش).

ويشارك في دورة الألعاب المصغرة "نحن معا. الرياضة"، رياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خمس دول، وهي روسيا، أرمينيا، طاجيكستان، بيلاروس، وكازاخستان.

وستجري المنافسات في ست رياضات وهي: التزلج على الثلج، البياتلون، التزلج على الجليد، الكيرلنغ، التزلج الجبلي، والهوكي.

وسيتنافس الرياضيون في اليوم الأول من الدورة على ثمانية أطقم من الميداليات.

وتقرر إقامة هذه الدورة عقب حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية الأخيرة في بكين، بقرار من اللجنة البارالمبية الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالة "تاس"