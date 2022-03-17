قائمة الأندية المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي

أسدل الستار على مباريات الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" مساء يوم الخميس، بمفاجأة من العيار الثقيل بخروج إشبيلية على يد وست هام يونايتد الإنجليزي (0-2).

وفي ما يلي نتائج المباريات:

غلطة سراي (تركيا) - برشلونة (إسبانيا) - (1-2) نتيجة مباراة الذهاب (0-0)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) - غلاسكو رينجرز (إسكوتلندا) - (2-1) نتيجة مباراة الذهاب (0-3)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - أتلانتا (إيطاليا) - (0-1) نتيجة مباراة الذهاب (2-3)

ليون (فرنسا) - بورتو (البرتغال) - (1-1) نتيجة مباراة الذهاب (1-0)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - (1-1) نتيجة مباراة الذهاب (2-1)

موناكو (فرنسا) - سبورتينغ براغا (البرتغال) - (1-1) نتيجة مباراة الذهاب (0-2)

وست هام يونايتد (إنجلترا) - إشبيلية (إسبانيا) - (0-1) نتيجة مباراة الذهاب (2-0)

سبارتاك موسكو (روسيا) - لايبزيغ (ألمانيا) – ألغيت هذه المواجهة بسبب حرمان الأندية الروسية من خوض المباريات على خلفية الأوضاع في أوكرانيا.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ":

أتلانتا (إيطاليا)

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برشلونة (إسبانيا)

سبورتينغ براغا (البرتغال)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

لايبزيغ (ألمانيا)

ليون (فرنسا)

غلاسكو رينجرز (إسكوتلندا)

وست هام يونايتد (إنجلترا).

المصدر: RT